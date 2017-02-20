«Торпедо» подготовило промо-ролик к плей-офф

<a href="http://ads.adfox.ru/202433/goDefaultLink?p1=biozy&p2=v" target="_top"><img src="http://ads.adfox.ru/202433/getDefaultImage?p1=biozy&p2=v" border="0" alt=""></a>
Футбол
РФПЛ
ФНЛ - Первый дивизион
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Кубок России
ПФЛ - Второй дивизион
Молодёжное первенство
Сборная России
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций
Южная Америка
Украина
Франция
Женский футбол
Прочие турниры
Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com
Любители
Студенческий футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
МХЛ
ВХЛ
ЧМ по хоккею 2017
Евротур
Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20
Ночная Лига
MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины
Кубок мира-2016/17. Женщины
ЧМ-2017
Рождественская гонка 2016
ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации
Кубок Дэвиса
WTA
ATP
Australian Open 2017
Кубок Кремля
Рио 2016
Авто
Формула-1
Мотогонки
Ралли
Младшие серии
DTM/WTCC/Туринг
Дакар/Ралли-рейды
Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы
Любители
Женский бокс
ММА
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины
Суперлига женщины
Лига чемпионов
Еврокубки
Кубок России
Пляжный волейбол
Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон
Мини-футбол
Фигурное катание
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Лёгкая атлетика
Лыжный спорт
Пляжный футбол
Гандбол
Конный спорт
Хоккей с мячом
Велоспорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Европейские игры 2015
Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
League of Legends
Везде
Новости
Статьи
Регистрация
Вход
Завершить регистрацию
Лента новостей
Видео
Фэнтези футбол
Билеты на спорт
Спортивный ТВ-гид
Рейтинг букмекеров
Футбольные трансферы
Допинг
Спортбары
175 лет назад
2016
Главные новости
Популярные
14:42
Гросс: результат «Автомобилиста» неудовлетворительный, Крикунов продолжит работу
13:34
Фастовский: рассматриваем несколько кандидатов на пост главного тренера «Сибири»
13:09
Курри: победы в «регулярке» над ЦСКА дают уверенность «Йокериту» перед плей-офф
13:06
Вратарь СКА Коскинен начнёт серию с «Витязем»
13:04
Березин, Полыгалов и Макаров покидают «Нефтехимик»
19:31
Александр Радулов хочет подписать с «Монреалем» контракт на шесть лет
09:38
Главный тренер Скабелка официально покинул «Сибирь»
23:01
«Вашингтон» уступил «Рейнджерс», Овечкин отметился забитым голом
13:34
Фастовский: рассматриваем несколько кандидатов на пост главного тренера «Сибири»
04:33
«Чикаго» разгромил «Баффало», Панарин набрал 2 очка, Анисимов — 1
События вчера
Сейчас
Сегодня
Завтра
«Торпедо» подготовило промо-ролик к плей-офф
20 февраля 2017, понедельник. 15:34.
Хоккей
Хоккейный клуб
«Торпедо»
представил проморолик к старту команды в плей-офф сезона-2016/17.
21 февраля в 19:30 по московскому времени состоится первый матч серии между московским «Динамо» и нижегородским «Торпедо». К плей-офф нижегородский клуб подготовил промо-ролик.
Видео также доступно
здесь
Источник:
Официальный сайт ХК "Торпедо" (Нижний Новгород)
Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва
ХК Торпедо
Комментарии:
Правила
Новости. Хоккей
20 февраля 2017, понедельник
15:34
«Торпедо» подготовило промо-ролик к плей-офф
15:25
Канарейкин: «Авангард» подошёл к серии с «Адмиралом» без травм, все в строю
14:42
Гросс: результат «Автомобилиста» неудовлетворительный, Крикунов продолжит работу
14:34
Яшин: хотелось бы, чтобы у нас было больше хороших стадионов
14:34
«Спартак» обновил клубный рекорд посещаемости домашних матчей
14:21
Батыршин: нам достался сильный соперник, но «Ак Барс» должен пройти дальше
14:18
Лукоянов: сделаем всё, чтобы взять реванш у «Салавата Юлаева»
14:08
Свитов: «Ак Барс» не выбирал соперника. Так сложилось
13:49
Кокарев: для «Динамо» самое главное – сконцентрироваться на своей игре
13:49
Московское «Динамо» представило промо-ролик к плей-офф
13:44
Ерёменко, Панин, Ф. Петтерссон и А. Михеев — лучшие игроки 24-й недели в КХЛ
13:35
Захаркин: вместе с врачом и Умарком определим стратегию его игры в плей-офф
13:34
Фастовский: рассматриваем несколько кандидатов на пост главного тренера «Сибири»
13:32
Билялетдинов: не могли и не хотели изменить то, что с нами будет играть «СЮ»
13:20
Умарк: серия с «Ак Барсом» получится равной, наверное, будет семь матчей
13:15
Дацюк: не помню, как выигрывал Кубок Стэнли, эмоции в плей-офф всегда особенные
13:09
Курри: победы в «регулярке» над ЦСКА дают уверенность «Йокериту» перед плей-офф
13:08
Витолиньш: СКА менять ничего не надо, «Витязь» будет играть на контратаках
13:06
С. Фёдоров: «Витязь» — сложный соперник для СКА в первом раунде
13:06
Вратарь СКА Коскинен начнёт серию с «Витязем»
13:04
Березин, Полыгалов и Макаров покидают «Нефтехимик»
12:59
Кенневилль: Кейн продолжает становиться лучше
12:46
Квартальнов: думаю, что Светлаков будет играть с «Йокеритом»
12:36
Нападающий «Оттавы» Райан пропустит от 3 до 6 недель
12:28
Прохоркин: мне без разницы, в какой роли играть в плей-офф
12:20
Форвард ЦСКА Светлаков тренируется с командой перед стартом плей-офф КХЛ
12:18
«Миннесота» вернула нападающего Така в АХЛ
12:10
Форвард «Сент-Луиса» Штястны сможет сыграть с «Флоридой»
12:09
СКА: Плотников тренируется с командой перед стартом плей-офф, Войнов — нет
12:08
Губернатор: трагедии из результата «Сибири» никто не делает
12:02
Пашков: методы Квартальнова похожи на работу Тарасова в советское время
12:00
Читатели признали Вадима Шипачёва лучшим игроком в истории «Северстали»
11:57
«Нефтехимик» в ближайшее время расторгнет контракты с Колппаненом и Ляминым
11:43
Лучший бомбардир «Салавата» Умарк начал тренироваться с командой
11:36
«Адмирал» не входит в число клубов, которые может возглавить Скабелка
11:10
Новокузнецкий «Металлург» отправил в ВХЛ 5 игроков
11:08
Свенссон: пока не знаю, где буду играть в следующем сезоне
10:58
Радил: до Нового года «Спартак» играл хорошо и мог попасть в плей-офф
10:58
Михайлов считает, что ЦСКА получает результат за счёт работы и подбора игроков
10:50
Каменский: работу Квартальнова в ЦСКА видно невооружённым глазом
10:48
Бержерон — 8-й игрок в истории «Бостона», сделавший 400 голевых передач
10:47
В «Вашингтоне» рассчитывали на большее, чем одно очко за две игры
10:44
Виньо: «Рейнджерс» обыграли очень хорошую команду
10:42
Овечкин: «Вашингтон» играл два периода хорошо
10:41
Кросби: не проделали хорошую работу при игре в равных составах и в большинстве
Все новости
RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какую серию 1-го раунда плей-офф КХЛ вы считаете наиболее интересной?
ЦСКА – «Йокерит»
СКА – «Витязь»
«Динамо» М – «Торпедо»
«Локомотив» - «Динамо» Мн
«Металлург» Мг – «Куньлунь»
«Авангард» - «Адмирал»
«Ак Барс» - «Салават Юлаев»
«Трактор» - «Барыс»
Проголосовать
Архив →
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Вакансии
|
Виджеты
Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
Возрастное ограничение 18+