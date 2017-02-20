Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Купцов: Дацюк — первая хоккейная ассоциация с Екатеринбургом

20 февраля 2017, понедельник. 16:14. Хоккей
Нападающий «Югры» Сергей Купцов рассказал о своём знаменитом земляке — Павле Дацюке.

«Дацюк — первая хоккейная ассоциация с Екатеринбургом. Кумир всех мальчишек в нашем городе. Он — гений хоккея. В Екатеринбурге Павел развивает хоккей, у него есть своя школа. Выходит, у него нет даже полноценного отпуска. Насколько знаю, по окончании сезона он активно работает с детьми.

Довелось ли общаться? Был случай, если это можно назвать общением. В Екатеринбурге я зашёл в самую обычную кофейню и увидел там Дацюка. Если бы я не знал его, то никогда бы не понял, что за столиком с огромной стопкой бумаг и чашечкой кофе сидит знаменитый хоккеист. Он выглядел просто — в спортивном костюме. Я, конечно, подошёл и пожал ему руку», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
Источник: Официальный сайт ХК "Югра" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Югра Павел Дацюк
Новости. Хоккей
20 февраля 2017, понедельник
17:15 Белов: у СКА сильнейший состав в истории КХЛ, но игроки «Витязя» раскрепощены
16:57 Буцаев: мыслей об отставке не было, изменений в тренерском штабе не планируется
16:57 Е. Медведев: все в «Авангарде» готовы биться
16:34 Савицкис: рижское «Динамо» продолжит выступать в КХЛ, по тренеру говорить рано
16:26 Буцаев: вратарская линия ХК «Сочи» сыграла ровно, хотим сохранить всю бригаду
16:14 Купцов: Дацюк — первая хоккейная ассоциация с Екатеринбургом
15:58 Бут: надеюсь, буду приносить пользу «Авангарду» и в плей-офф
15:45 Уотсон: в моё время мы мечтали сыграть в хоккей на Красной площади
15:34 «Торпедо» подготовило промо-ролик к плей-офф
15:25 Канарейкин: «Авангард» подошёл к серии с «Адмиралом» без травм, все в строю
14:42 Гросс: результат «Автомобилиста» неудовлетворительный, Крикунов продолжит работу
14:34 Яшин: хотелось бы, чтобы у нас было больше хороших стадионов
14:34 «Спартак» обновил клубный рекорд посещаемости домашних матчей
14:21 Батыршин: нам достался сильный соперник, но «Ак Барс» должен пройти дальше
14:18 Лукоянов: сделаем всё, чтобы взять реванш у «Салавата Юлаева»
14:08 Свитов: «Ак Барс» не выбирал соперника. Так сложилось
13:49 Кокарев: для «Динамо» самое главное – сконцентрироваться на своей игре
13:49 Московское «Динамо» представило промо-ролик к плей-офф
13:44 Ерёменко, Панин, Ф. Петтерссон и А. Михеев — лучшие игроки 24-й недели в КХЛ
13:35 Захаркин: вместе с врачом и Умарком определим стратегию его игры в плей-офф
13:34 Фастовский: рассматриваем несколько кандидатов на пост главного тренера «Сибири»
13:32 Билялетдинов: не могли и не хотели изменить то, что с нами будет играть «СЮ»
13:20 Умарк: серия с «Ак Барсом» получится равной, наверное, будет семь матчей
13:15 Дацюк: не помню, как выигрывал Кубок Стэнли, эмоции в плей-офф всегда особенные
13:09 Курри: победы в «регулярке» над ЦСКА дают уверенность «Йокериту» перед плей-офф
13:08 Витолиньш: СКА менять ничего не надо, «Витязь» будет играть на контратаках
13:06 С. Фёдоров: «Витязь» — сложный соперник для СКА в первом раунде
13:06 Вратарь СКА Коскинен начнёт серию с «Витязем»
13:04 Березин, Полыгалов и Макаров покидают «Нефтехимик»
12:59 Кенневилль: Кейн продолжает становиться лучше
12:46 Квартальнов: думаю, что Светлаков будет играть с «Йокеритом»
12:36 Нападающий «Оттавы» Райан пропустит от 3 до 6 недель
12:28 Прохоркин: мне без разницы, в какой роли играть в плей-офф
12:20 Форвард ЦСКА Светлаков тренируется с командой перед стартом плей-офф КХЛ
12:18 «Миннесота» вернула нападающего Така в АХЛ
12:10 Форвард «Сент-Луиса» Штястны сможет сыграть с «Флоридой»
12:09 СКА: Плотников тренируется с командой перед стартом плей-офф, Войнов — нет
12:08 Губернатор: трагедии из результата «Сибири» никто не делает
12:02 Пашков: методы Квартальнова похожи на работу Тарасова в советское время
12:00 Читатели признали Вадима Шипачёва лучшим игроком в истории «Северстали»
11:57 «Нефтехимик» в ближайшее время расторгнет контракты с Колппаненом и Ляминым
11:43 Лучший бомбардир «Салавата» Умарк начал тренироваться с командой
11:36 «Адмирал» не входит в число клубов, которые может возглавить Скабелка
11:10 Новокузнецкий «Металлург» отправил в ВХЛ 5 игроков
11:08 Свенссон: пока не знаю, где буду играть в следующем сезоне
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какую серию 1-го раунда плей-офф КХЛ вы считаете наиболее интересной?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+