Купцов: Дацюк — первая хоккейная ассоциация с Екатеринбургом

Нападающий «Югры»рассказал о своём знаменитом земляке — Павле Дацюке.«Дацюк — первая хоккейная ассоциация с Екатеринбургом. Кумир всех мальчишек в нашем городе. Он — гений хоккея. В Екатеринбурге Павел развивает хоккей, у него есть своя школа. Выходит, у него нет даже полноценного отпуска. Насколько знаю, по окончании сезона он активно работает с детьми.Довелось ли общаться? Был случай, если это можно назвать общением. В Екатеринбурге я зашёл в самую обычную кофейню и увидел там Дацюка. Если бы я не знал его, то никогда бы не понял, что за столиком с огромной стопкой бумаг и чашечкой кофе сидит знаменитый хоккеист. Он выглядел просто — в спортивном костюме. Я, конечно, подошёл и пожал ему руку», — цитирует игрока официальный сайт клуба.