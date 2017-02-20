Буцаев: вратарская линия ХК «Сочи» сыграла ровно, хотим сохранить всю бригаду

Главный тренер ХК «Сочи» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от игры команды в нынешнем сезоне и рассказал о возможных изменениях в составе команды.
«Нельзя однозначно сказать, что сезон получился плохим. Всё равно он был положительным в плане того, что команда играла до последнего матча, ей было небезразлично. Она понимала те требования и задачи, которые ставились перед каждым матчем, но не всегда они осуществлялись. Да, команда не попала в кубковую восьмёрку, но она играла до последнего матча. Причины непопадания в плей-офф? Одного фактора нет, их много. Это может показаться оправданием, но одним из них стали кадровые потери в течение сезона.
Что касается изменений в составе команды в межсезонье, то давайте подождём момента, когда станет понятно, сможем ли мы сохранить тех игроков, которых мы хотели бы видеть. Говорить в процентном соотношении преждевременно. С теми игроками, которые находятся в нашем распоряжении, в ком мы заинтересованы и кто готов подписать контракты до 30 апреля, с удовольствием это сделаем. Продление контрактов с Фантенбергом и Петерссоном? Пока не могу однозначно ответить. Будем смотреть по ситуации и работать дальше.
Наша вратарская линия в отдельных матчах приносила нам победы. Она сыграла ровно. Поэтому приложим все усилия к тому, чтобы сохранить всю бригаду. Но тут уже как получится. Есть ли у клуба интерес к шведскому защитнику Тёммернесу? Пока не хочется обсуждать наши желания», — сказал Буцаев в интервью «Чемпионату».
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