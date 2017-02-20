Е. Медведев: все в «Авангарде» готовы биться

Капитан «Авангарда»поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф. Омская команда сыграет с «Адмиралом».«Атмосфера рабочая, боевая. Все готовы биться. Уверен, что ни по самоотдаче, ни по желанию проблем не будет. Постараемся выполнить установки тренеров. Это плей-офф — будет бой, я уверен в этом. Нет слабых соперников. Судя по двум матчам в «регулярке», у «Адмирала» есть мастеровитые и духовитые игроки. В последних матчах мы вытаскивали игры. Постараемся минимизировать негативные моменты», — цитирует игрока официальный сайт омского клуба.