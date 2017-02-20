Буцаев: мыслей об отставке не было, изменений в тренерском штабе не планируется

Главный тренер ХК «Сочи»порассуждал на тему своего будущего. По словам специалиста, он не будет подавать в отставку.«Скабелка подал в отставку? Это его решение. Он принимает такие решения, значит, знает, что делает. Я этого делать не буду. Знаете, мы каждый раз ставим перед собой задачу быть лучше. Получилось это или нет – уже другой вопрос. Наверное, нельзя связывать результаты команды с тем, что нужно или не нужно писать заявление об отставке.Будут ли какие-то изменения в тренерском штабе? На данный момент не планируются», — цитирует тренера официальный сайт клуба.