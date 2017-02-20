Белов: у СКА сильнейший состав в истории КХЛ, но игроки «Витязя» раскрепощены

Главный тренер «Витязя»перед началом серии первого раунда плей-офф со СКА оценил шансы своей команды на победу. Первый матч пройдёт в Санкт-Петербурге 21 февраля.«Нам нужно не повторить допущенных в играх „регулярки“ против СКА ошибок, хорошо сыграть в обороне, тогда варианты появятся. Пожалуй, этот СКА обладает самым сильным составом в истории КХЛ, но преимущество „Витязя“ в том, что на команду ничто не давит, ребята раскрепощены, и в этом плюс. В разговоры о том, что СКА специально выбирал „Витязь“ в соперники, не верю», — цитирует Белова «Р-Спорт».