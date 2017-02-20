Главный тренер Андрей Разин покидает «Югру»

Главный тренер «Югры»покидает ханты-мансийскую команду. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.Разин начинал сезон в «Автомобилисте», но в середине чемпионата был отправлен в отставку. После этого специалист возглавил «Югру», с которой не смог пробиться в плей-офф. Команда закончила регулярный чемпионат на 13-м месте в Восточной конференции, набрав 66 очков. Контракт Разина действует до 30 апреля 2017 года.