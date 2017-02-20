Афиногенов: СКА — фаворит, но «Витязь» постарается навязать свою игру

Нападающий «Витязя»поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф, в котором подмосковная команда встретится со СКА. Первый матч пройдёт в Санкт-Петербурге 21 февраля.«В Петербурге я провёл три хороших года, но это не делает игры со СКА принципиальными для меня. Соперничество принципиально, но только по той причине, что это плей-офф. Однозначно СКА — фаворит в нашей паре, это все понимают. Они весь сезон показывали, что они лидеры. Тем не менее будем отдаваться на 100%, стараться навязывать свою игру.Нам нужно чётко сыграть в обороне и поменьше удаляться, потому что большинство – это не только наш козырь, но и козырь СКА. Сами постараемся использовать свои моменты в большинстве, этот компонент нам очень помогал весь сезон.Вряд ли это возможно, что СКА уступил ЦСКА первое место в регулярном чемпионате, чтобы сыграть с „Витязем“. Если это так, то это неправильно. Но я не думаю, что это так», — цитирует Афиногенова «Р-Спорт».