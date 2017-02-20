Губарев: если совпадут все пазлы, у «Трактора» многое получится в плей-офф

Генеральный менеджер «Трактора»подвёл итоги регулярного чемпионата, а также рассказал, какие задачи стоят перед командой в плей-офф. В первом раунде «Трактор» встретится с «Барысом», первый матч пройдёт в Челябинске 22 февраля.«В целом прошли регулярный чемпионат ровно, за исключением двух отрезков — в начале осени и в январе. Мы четвёртые на Востоке, это говорит о том, что с точки зрения результата по соотношению цена-качество мы планку перепрыгнули. Но хотелось бы, конечно, сыграть ещё лучше. Мы все в клубе, от президента и губернатора Челябинской области до технических сотрудников, работаем именно для этого — для максимально лучшего результата. Работаем единой командой. Я мог бы выделить того или иного игрока, но не буду этого делать. Как я уже говорил, мы работаем на результат единым коллективом, поэтому выделю всю команду. Все молодцы!Какие задачи поставлены на плей-офф? Мы думаем только о каждом ближайшем матче. И о победе в нём. Идём шаг за шагом. Кроме того, наши задачи на плей-офф — яркий хоккей, интересный болельщикам, и аншлаги на каждом домашнем матче в Кубке. Если совпадут все пазлы, у нас многое получится», — цитирует Губарева «Южноуральская панорама».