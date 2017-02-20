Департамент судейства КХЛ направит в клубы новый бюллетень по правилам

Главный арбитр КХЛподвёл итоги совещания, которое судьи провели в преддверии плей-офф, а также отметил, что департамент судейства подготовил для клубов новый бюллетень по правилам.«Совещание прошло на позитиве – это главное. Где-то разговор был в неформальной манере, где-то – весьма жёсткий. Пожелали ребятам удачи, без которой не обойтись в любом виде спорта. Ну и, безусловно, не обойтись без хорошей физической формы и чёткого выполнения установок. Были затронуты те же моменты, которые обсуждались на встрече с главными тренерами команд. Мы рассказали судьям о триплексной связи, а также разобрали наиболее острые эпизоды, которые могут возникнуть в матчах плей-офф. Подготовлен новый бюллетень по правилам, который завтра мы разошлём в клубы. У судей возникли вопросы, всё то, что было непонятно, разъяснено. Но, как показывает практика, невозможно учесть и предвидеть все сложные ситуации, которые могут возникнуть.Безусловно, я рассказал судьям о том, как прошло совещание с главными тренерами, о том, что им была показана та же презентация. Это значит, что есть единая трактовка правил для всех, единый подход. Тренеры теперь просто больше подкованы в тех эпизодах, о которых в презентации шла речь. Да, все понимают, что плей-офф – это, скажем так, небольшая война, квинтэссенция сезона. Градус напряжения будет совсем иной. Я хочу, чтобы спорных моментов возникало меньше. Но как произойдёт на самом деле… Могу только предполагать», — цитирует Анисимова пресс-служба КХЛ.