Анисимов: надеюсь, высокий стандарт судейства будет сохранён в плей-офф

Главный арбитр КХЛотметил, что по итогам регулярного чемпионата можно говорить о положительных изменениях в работе судей, а также выразил надежду, что высокий стандарт судейства сохранится в плей-офф.«Что касается итогов регулярного чемпионата, хотелось бы, чтобы оценку судейству на этом этапе давал совет директоров лиги, перед которым отчитывается главный арбитр и департамент судейства. Но, на мой взгляд, положительные сдвиги есть. Небольшими шагами, но мы продвигаемся вперёд. Если учесть, что в судейском корпусе КХЛ произошло заметное омоложение, а также то, что около 40% матчей судили арбитры первого и второго годов, что пришли новые иностранные судьи.От плей-офф все мы, и я в том числе, ждём бескомпромиссной борьбы, красивой игры. Надеюсь на то, что высокий стандарт судейства, взятый и поддержанный в большинстве матчей регулярного чемпионата, будет сохранён. Давали ли дополнительные советы? Думаю, в этом нет смысла. Для работы в плей-офф отобраны лучшие. Желаю всем: судьям, тренерам, функционерам, игрокам — удачи, и пусть победит сильнейший», — цитирует Анисимова пресс-служба КХЛ.