СКА аннулировал часть билетов на плей-офф в рамках борьбы со спекулянтами

В рамках борьбы со спекуляцией ХК СКА объявил об аннулировании билетов, которые продавались на различных сайтах не по номинальной цене, а также о блокировке соответствующих аккаунтов на официальном сайте клуба. Об этом сообщает пресс-служба СКА.
Список аннулированных заказов опубликован в официальной группе СКА в социальной сети «Вконтакте». Всем, чьи билеты были заблокированы, будут возвращены средства на банковские карты.
В первом раунде плей-офф СКА встретится с подмосковным «Витязем». Серия стартует в Санкт-Петербурге, первый матч пройдёт 21 февраля, начало — в 19:30.