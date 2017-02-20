Первухин: «Магнитка», как и в прошлом сезоне, вполне может дойти до финала

Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мираподелился ожиданиями от плей-офф КХЛ, который стартует 21 февраля на Западе и 22 февраля на Востоке.«На Западе ставлю на ЦСКА, СКА и, само собой, на родное «Динамо»! Бело-голубые мощно провели последние полтора месяца и закончили «регулярку» на третьем месте. Хотя ещё в декабре многое в их игре выглядело уныло. Нижегородское «Торпедо» — соперник очень серьёзный, команда хорошая, с амбициозным тренером, но верю, что динамовцы победят. В паре же «Локомотив» — «Динамо» Мн отдам победу ярославцам. Хотя эта пара здесь самая непредсказуемая. А на Востоке, бесспорно, главное противостояние «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Тут не решусь назвать победителя. Может быть, из-за концовки чемпионата небольшое преимущество есть у Уфы. А так понятно, что «Металлург», «Авангард» победят легко, а «Трактор» с трудом, но переиграет «Барыс». Вообще, клуб из Магнитогорска, как и в прошлом сезоне, вполне может дойти до финала», — цитируют Первухина «Аргументы недели».