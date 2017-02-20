Сушинский: в плей-офф только «Магнитка» может бросить вызов СКА

Бывший нападающий сборной России и СКАсчитает, что питерские «армейцы» являются фаворитами Кубка Гагарина и только магнитогорский «Металлург» может создать им серьёзные трудности.«Я думаю, у СКА мало соперников. Если только Магнитогорск может бросить вызов. ЦСКА обогнал СКА в таблице регулярного чемпионата? Ну да, обогнал. У них стиль игры примерно одинаковый. Но чтобы пройти СКА, москвичам надо будет потратить много физики. А вот у Питера тоже хорошая физподготовка, но при этом много мастерства. Поэтому ЦСКА будет очень тяжело», — цитирует Сушинского «Советский спорт».