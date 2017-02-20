Разин: мне банально не хватило времени, чтобы выправить ситуацию в «Югре»

Главный тренер ханты-мансийской «Югры»подвёл итоги сезона. Ханты-мансийцы заняли 13-е место в Восточной конференции, не попав в плей-офф.«Когда я пришёл, оставалась треть чемпионата, 20 игр. Я ничего не ломал. Чтобы выправить ситуацию в «Югре», мне банально не хватило времени. Разбирался, на кого можно положиться больше, а на кого – меньше. Плюс сказались травмы трёх ведущих центральных форвардов: Панова, Курьянова, Горбунова. Это стержневые игроки в клубе. Шесть матчей по разным причинам пропустил основной вратарь Шарыченков. Несделанная виза, вызов в сборную, а в конце ещё и травма. Хочу отметить, что мы на приличный уровень подняли игру в большинстве. Половина шайб была заброшена, когда мы были у руля. Мой контракт на следующий сезон? Все видели, какой ужасной была последняя игра. Никто ни с кем ни о чём не говорил, тишина. Я уехал, а 10 марта будет сбор», — сказал Разин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.Полное интервью с Андреем Разиным читайте на «Чемпионате» во вторник, 21 февраля.