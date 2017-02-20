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Занковец: «Барыс» хочет выигрывать в плей-офф, мы будем готовы к первому матчу

20 февраля 2017, понедельник. 22:38. Хоккей
Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец подвёл итоги регулярного чемпионата и поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф, в котором его команда сыграет с «Трактором».

«Главный итог регулярного сезона — это попадание в плей-офф, то, к чему стремились, задача выполнена. Её выполнением удовлетворён. Но надо понимать, что впереди у нас то, к чему вся работа подводится, — это плей-офф. Совершенно другое соревнование, и, конечно же, мы хотим выигрывать в плей-офф, готовимся. И предстоящие игры — это самое интересное.

У нас вчера был выходной день, сегодня мы собрались и ничего кардинально не меняем, в тактике игры мы, безусловно, кое-какие элементы подшлифуем. Тому, что нам важно против такого соперника, как «Трактор», мы уделим внимание. У нас сегодня и завтра тренировки, мы будем готовы к первой игре.

Соперник хороший, команда сбалансированная, все четыре звена активные, быстрые. Поэтому нас ждут непростые матчи», — цитирует Занковца Sports.kz.
Источник: Sports.kz Сообщить об ошибке
Теги
ХК Барыс ХК Трактор Эдуард Занковец
Новости. Хоккей
20 февраля 2017, понедельник
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