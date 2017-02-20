Занковец: «Барыс» хочет выигрывать в плей-офф, мы будем готовы к первому матчу

Главный тренер «Барыса»подвёл итоги регулярного чемпионата и поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф, в котором его команда сыграет с «Трактором».«Главный итог регулярного сезона — это попадание в плей-офф, то, к чему стремились, задача выполнена. Её выполнением удовлетворён. Но надо понимать, что впереди у нас то, к чему вся работа подводится, — это плей-офф. Совершенно другое соревнование, и, конечно же, мы хотим выигрывать в плей-офф, готовимся. И предстоящие игры — это самое интересное.У нас вчера был выходной день, сегодня мы собрались и ничего кардинально не меняем, в тактике игры мы, безусловно, кое-какие элементы подшлифуем. Тому, что нам важно против такого соперника, как «Трактор», мы уделим внимание. У нас сегодня и завтра тренировки, мы будем готовы к первой игре.Соперник хороший, команда сбалансированная, все четыре звена активные, быстрые. Поэтому нас ждут непростые матчи», — цитирует Занковца Sports.kz.