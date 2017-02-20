Гимаев-мл.: по большому счёту «Витязю» будет противостоять сборная России

Защитник «Витязя»поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф, в котором его команде будет противостоять СКА. Первый матч пройдёт в Санкт-Петербурге 21 февраля, начало — в 19:30 мск.«Сильная сторона СКА — это подбор игроков. По большому счёту нам будет противостоять сборная России. Но хоккей — командный вид спорта. Как команда изнутри себя поведёт, такой результат и сложится.Думаю, мы будем более раскованными, чем СКА. Перед ними одна задача стоит — только Кубок Гагарина. Наша задача — подняться как можно выше.Болельщики оказывают нам неоценимую поддержку. Мы её чувствуем, видим, спасибо им большое. Благодаря им мы попали в плей-офф, сумасшедшая энергетика на трибунах постоянно гнала нас вперёд», — цитирует Гимаева пресс-служба клуба.