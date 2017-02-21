Плющев: «Витязь» впервые вышел в плей-офф и будет на кураже биться до последнего

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛдал прогнозы на первый раунд плей-офф.«Не думаю, что «Витязь» будет сознательно сливать игру. Несмотря на все дружеские отношения, подольчане попытаются дать бой признанным фаворитам. Подмосковная команда впервые в своей истории вышла в плей-офф, а значит, на кураже будет биться до последнего. Другое дело, что я всё равно уверен в победе невских „армейцев“ в первом раунде. Кстати, несмотря на то, что обе „армейские" команды неудачно сыграли с «Йокеритом», думаю, ЦСКА одолеет финский клуб. Команды из этой страны умеют настраиваться на решающие встречи с сильными соперниками, но здесь, думаю, не тот случай. «Йокерит» еле-еле пролез в плей-офф из-за финансовых проблем клуба «Сочи». Так что ЦСКА также достаточно уверенно преодолеет первый раунд.Противостояние Уфы и Казани, несомненно, главная вишенка на торте в первом раунде плей-офф. Практически уверен, что будут сыграны все семь матчей. И вот тут победителя предсказать практически невозможно. Я работал в своё время в Казани, поэтому предположу, что в семи встречах победит «Ак Барс». Но здесь всё может быть. Конечно, такие пары, как «Локомотив» – «Динамо» Мн или «Динамо» М – «Торпедо», также интересны и во многом непредсказуемы, но восточное «зелёное дерби» бьёт всё!», — цитируют Плющева „Аргументы недели“.