Гол Трочека за 5 секунд до овертайма принёс «Флориде» победу над «Сент-Луисом»

«Флорида Пантерз» вырвал победу у «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Скоттрэйд-центре» в Сент Луисе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В составе «Флориды» отличились Джонатан Маршессо (11-я минута) и Винсент Трочек, забивший за 5 секунд до окончания основного времени. За «Сент-Луис» шайбу забросил Кайл Бродзяк (43).
Российские нападающие «Блюз» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв провели на льду 19 и 14 минут соответственно.
Эта победа стала для «Флориды» пятой подряд.