Генменеджер «Виннипега»: я увидел в Лайне способность адаптироваться

Генеральный менеджер «Виннипег Джетс» Кевин Чевелдэйофф поделился мнением о первых двух номерах драфта-2016 – форварде «Джетс» Патрике Лайне и нападающем «Торонто Мэйпл Лифс» Остоне Мэттьюсе.«У Лайне отличные отношения на льду и вне его с левым крайним Элерсом. Они оба молоды, имели опыт выступления в Европе и хорошо понимают друг друга, что позволяет им находить химию. Морис пробовал Лайне с Шайфли и Литтлом, потому что он может играть как справа, так и слева. В нем я увидел способность адаптироваться к разным ситуациям. Это игрок, который хочет получить шайбу на последней минуте или секунде игры. И вся команда уже понимает, что когда он владеет шайбой, может произойти что-то особенное.По Мэттьюсу видно, что в прошлом сезоне он играл на профессиональном уровне за «Цюрих». Это умный хоккеист, который хорошо двигается и катается. Нам с «Торонто» повезло, что в этом году под первыми двумя номерами драфта мы выбрали этих игроков. Выбрать Патрика под вторым номером стало для нашего клуба важной вехой», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.