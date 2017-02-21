Бутурлин: думаю, в плей-офф КХЛ судьи не подведут и всё получится

Главный судьявысказался о судействе в КХЛ. 21 февраля четырьмя матчами в Западной конференции возьмёт старт розыгрыш Кубка Гагарина.«Качество судейства в регулярном чемпионате, несомненно, улучшилось, и наши руководители всё делают для нас: постоянное общение, консультации… В плей-офф количество спорных ситуаций удвоится. Любая, даже самая незначительная ошибка может повлиять на результат матча. Но в нас верят, и, думаю, мы не подведём и всё получится», – передаёт слова арбитра официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.