Ламорелло: я впечатлён тем, как выступают новички «Торонто»

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс»оценил выступление новичков команды в текущем сезоне.«У новичков нашей команды есть общий знаменатель. Они хотят хорошо играть, слушать тренера, добиваться успеха. Им нравится, когда их подталкивают вперёд. Как и все, они переживают взлёты и падения, но я впечатлён тем, как они выступают в командном и индивидуальном плане. Нет никого, кто не подходил бы под это описание, чему я несказанно рад.Бэбкок – лучший тренер в хоккее. Он отличный учитель и блестящий тактик, что служит хорошей комбинацией. Он также чувствует, как надо обращаться с разными игроками», – цитирует функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.