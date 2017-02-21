Яшин: надеюсь, «Вегас» пойдёт по пути «Тампы» и выиграет Кубок Стэнли

Бывший капитан «Оттавы Сенаторз» и «Нью-Йорк Айлендерс», совладелец «Вегаса» Алексей Яшин поделился мнением о перспективах клуба из Лас-Вегаса, который начнёт выступление в НХЛ со следующего сезона.
«Макфи – известный и талантливый генеральный менеджер. Он соберёт крепкую команду. Сужу по своему опыту: сколько новых команд приходило в лигу – в течение пяти-шести лет они становились очень боеспособными и боролись за Кубок Стэнли. «Тампа» даже его завоевала, «Оттава» играла в финале. Как инвестор очень надеюсь, что и «Вегас» пройдёт по этому пути. А если чем-то смогу помочь, то обязательно поддержу Макфи», – передаёт слова Яшина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.