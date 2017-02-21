Кулёмин: игроки «Айлендерс» стараются компенсировать отсутствие Грабовского

Форвард «Нью-Йорк Айлендерс»порассуждал на тему значимости для команды нападающего Михаила Грабовского, восстанавливающегося после сотрясения мозга. Также хоккеист признался, что хотел бы сыграть на ОИ-2018.«Я бы с большим удовольствием принял участие в Олимпиаде. Всегда получаешь особенный опыт и эмоции от игры в турнирах такого масштаба. Мне пока довелось сыграть только на одной Олимпиаде. Я думаю, что большинство хоккеистов со мной согласятся в этом вопросе, многие хотят поехать в Южную Корею и представлять свою страну. Участие игроков НХЛ в Олимпиаде, несомненно, поможет продвинуть хоккей в новые страны и будет способствовать дальнейшему развитию игры. Возможно, кто-то со мной не согласится в этом вопросе, но я считаю именно так. Уверен, что Южная Корея проведёт отличную подготовку к турниру и там будет очень приятно играть. Наверняка у хоккея появятся новые болельщики, которые начнут смотреть этот вид спорта на постоянной основе именно после Олимпиады.Мы с Мишей действительно очень хорошие друзья и постоянно поддерживаем связь. Наши дети ходят в одну и ту же школу. Я знаю, что его состояние заметно улучшилось. Надеюсь, что он скоро вернётся в игру. Конечно, мне неприятно, что мой друг не может играть сейчас. Но это хоккей, здесь такие вещи случаются, к сожалению. Грабовский, помимо всего прочего, является ещё и прекрасным хоккеистом, которого очень не хватает «Айлендерс». Поэтому в этом сезоне все ребята стараются сделать шаг вперёд и компенсировать его отсутствие своими успешными действиями», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.