Наумов: уровень судейства растёт, появляется много новых ребят

Главный арбитрподелился мнением о судействе в Континентальной хоккейной лиге. 21 февраля стартует розыгрыш Кубка Гагарина — четырьмя матчами в Западной конференции.«Прошедший регулярный чемпионат получился весьма насыщенным, в первые месяцы календарь был весьма плотным. Много пришлось поработать, поездить. И сложным, да. Но простых у нас не бывает. Не бывает такого, чтобы матч пролетел по щелчку пальцев. Есть трудные игры, есть полегче. Хоккей становится всё более быстрым, игроки нацелены на ворота, и этот момент требует нашего пристального внимания.Думаю, что уровень судейства растёт, появляется много новых ребят, перспективных и талантливых. Так что, полагаю, мы прогрессируем с каждым годом. Что касается оценки судейства… Наверное, её будет давать наше руководство. В любом случае нам надо не расслабляться и провести плей-офф на высоком уровне.Если говорить о сегодняшнем совещании, то оно получилось, без сомнения, полезным. Ещё раз рассмотреть сложные ситуации, связанные, к примеру, с блокировкой вратаря, нюансы, связанные с просмотрами моментов, было очень кстати. Всё до нас донесли, обо всём рассказали. Сделаем выводы и будем готовиться к плей-офф», – цитирует судью официальный сайт лиги.