П. Буре: кому нужна эта клоунада с «Медвешчаком»?

Знаменитый хоккеист Павел Буре поделился мнением о ситуации, сложившейся в загребском «Медвешчаке». Клуб устроил распродажу в концовке регулярного чемпионата КХЛ и в следующем сезоне может заявиться в австрийскую лигу.
«Моя точка зрения: если у тебя нет денег и ты не можешь содержать клуб, то нечего участвовать. Кому нужна эта клоунада? Есть стандарт, сколько человек должно быть в команде. Если в НХЛ ломаются игроки, то берут ребят из фарм-клуба. А где резерв у «Медвешчака»?
Это хорошо, что лига расширяется. Но ты не должен ездить на «Мерседесе», если не можешь себе этого позволить. Нет денег – просто не участвуй в КХЛ», – цитирует Буре «Советский спорт».