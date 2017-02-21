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«Сент-Луис» и Тарасенко поздравили больную раком девочку с днём рождения
21 февраля 2017, вторник. 10:28.
Хоккей
Нападающий «Сент-Луис Блюз»
Владимир Тарасенко
поздравил болельщицу с днём рождения. Анне Дуган в понедельник исполнилось 11 лет. Девочка больна раком, она борется с нейробластомой 4-й степени. Клуб подарил девочке поездку с командой на два матча.
Видео также доступно в
официальном аккаунте американской команды в «твиттере».
Источник:
NHL
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Теги
Сент-Луис Блюз
Владимир Тарасенко
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