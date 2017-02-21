Аллен: концовка матча с «Флоридой» получилась ужасной

Голкипер «Сент-Луис Блюз»прокомментировал поражение от «Флориды Пантерз» (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Это ужасно. Ужасная концовка получилась. Нам нужна была победа перед перерывом, чтобы провести его в хорошем настроении. У нас был шанс, но мы им не воспользовались.Заключительный отрезок? Нужно биться, выигрывать борьбу за шайбу. В последние 30 секунд мы вообще её не контролировали. Мы могли спасти очко в игре, которую в целом провели так себе. На кону были очень важные очки», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.