Власенков: Коршкову ещё нужно набрать форму, надеюсь, «Локомотив» пройдёт дальше

Трёхкратный чемпион Россииподелился ожиданиями от серии между ярославским «Локомотивом» и минским «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ.«Минское «Динамо» хорошо провело последние два месяца. Будет интересная пара, но я надеюсь, что «Локомотив» пройдёт дальше. Вернулся Егор Коршков, но ему придётся через игры набирать форму, талант у ребят в молодёжном звене есть, всё зависит от их кондиций.В последних играх Апальков «заговорил», Аверин начал проявлять себя, если они будут так продолжать, то у «Локомотива» будут хорошие шансы на выход в следующий раунд. Возможно, на них повлиял приход Дмитрия Лугина, мы же знаем, что сами по себе они игроки хорошие», — сказал Власенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.