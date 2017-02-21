Хрипунов: в плей-офф много голов не будет, свои 2-3 «СЮ» всегда забьёт

Нападающий «Салавата Юлаева»рассказал о своих целях и текущем положении дел в команде.«Добиться хочется самых высоких вершин, как любому спортсмену. Надо терпеть и работать над собой, и всё будет хорошо. Конечно, хочется выиграть Кубок Гагарина с «Салаватом Юлаевым». А об Америке я даже не думал, надо сначала закрепиться в КХЛ.Выход из кризиса? Нужно было грамотно играть в защите, не терять своих игроков, строго действовать по позициям, плотнее играть в средней зоне. В последних матчах регулярного сезона действовали от защиты. В плей-офф много голов не будет, будет выигрывать та команда, которая будет лучше обороняться. От этого и отталкиваемся. Остававшиеся игры надо было провести как седьмой матч плей-офф. Права на ошибку у нас просто не было. Все должно было быть строго и по схеме. Свои 2-3 гола мы всё равно всегда забиваем. Просто пропускали много в последнее время, надо над этим поработать», – цитирует игрока официальный сайт клуба.