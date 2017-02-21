Анисимов: лучше воспитать 5-6 своих арбитров, чем взять одного из НХЛ

Главный арбитр КХЛрассказал, что КХЛ не со всеми иностранными арбитрами продлит контракты на следующий сезон, а также высказался насчёт возможности приглашения судей из Северной Америки.«Мы стараемся взять из Европы лучших судей, которые есть на данный момент. На будущий год, наверно, не со всеми иностранными арбитрами мы будем продлевать контракты. По фамилиям говорить не буду, но у нас есть мысли, с кем мы хотим пообщаться и договориться.Что касается приглашения арбитров из Северной Америки, то периодически переговоры на эту тему ведутся. Но у людей, которые судят в НХЛ, другие суммы вознаграждения. Мы финансово это не можем себе позволить. Если приглашать оттуда судью, то это должен быть опытный человек, который мог бы нам что-то дать. Но если он придёт, то на очень большой контракт. Лучше заплатить эти деньги пяти-шести судьям здесь и воспитывать их. Ошибок и ляпов в НХЛ не меньше. Подход просто немножко другой», — передаёт слова Анисимова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.