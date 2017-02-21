Земченок: с «Авангардом» можно играть, они дают это делать

Защитник «Адмирала»поделился ожиданиями от серии с «Авангардом».«Очень рад, что мы второй год подряд вышли в плей-офф. Эти матчи отличаются от матчей «регулярки». Другой накал, другие эмоции, особые игры. Надеюсь, за год мы стали опытней. Подготовка немного изменилась по сравнению с прошлым плей-офф. Хорошо, что летать будем прямыми рейсами, это поможет быстрей восстанавливаться. А в остальном всё зависит от нашего характера, от самоотдачи.На коротком отрезке предстоит провести несколько матчей. «Адмирал» и «Авангард» изучат друг друга досконально, поэтому важную роль будут играть мелочи. Могу сказать, что хотим порадовать наших болельщиков и серьёзно настраиваемся на серию.Мы не для того бились 60 матчей, чтобы сразу вылетать. Приложим все силы. С «Авангардом» можно играть, они дают это делать, всё может и должно получиться, главное – в это верить! Опять же не так давно мы уже побеждали в Омске», – цитирует игрока официальный сайт клуба.