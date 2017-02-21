Гендиректор «Лады»: решение по контракту Аболса появится к середине марта

Генеральный директор «Лады»сообщил, что клуб планирует принять решение по новому контракту главного тренера Артиса Аболса в середине марта.«Итоги сезона пока не были подведены, думаю, более подробная информация появится к середине марта. Сейчас никакой информации по вопросу контракта Аболса нет.Задача была попасть в плей-офф, но не смогли её выполнить. Есть объективные причины, которые помешали команде, эти причины останутся внутри. Тем не менее была возможность выступить удачнее, как я считаю», – цитирует функционера ТАСС.