Краснослободцев: перед серией анализировать игру «Авангарда» будем ещё больше

Нападающий «Адмирала»поделился ожиданиями от серии с «Авангардом».«Мы не думали о том, с кем предпочтительней играть. В плей-офф не бывает удобных или неудобных соперников. Неважно, с восьмого места ты вышел или с первого, – все будут рубиться за победу. А там уже кто сильней захочет.С «Авангардом» встречались не так давно. Разбирали их игру довольно глубоко тогда, сейчас перед серией анализировать будем ещё больше. Так что в полной боевой готовности подойдём к началу плей-офф», – цитирует игрока официальный сайт клуба.