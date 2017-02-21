Шиксатдаров: шанс показать себя получил с приходом тренерского штаба Назарова

Форвард «Нефтехимика»подвёл итоги сезона, в котором команда не попала в плей-офф.«Когда «Нефтехимик» возглавил Андрей Викторович Назаров, состоялся благотворительный матч. Из «Ариады-НХ» позвали на эту игру нескольких игроков, в том числе и меня. Конечно, для игроков основы «Нефтехимика» это был больше товарищеский матч, а для нас, молодых ребят из «Ариады-НХ», выпал прекрасный шанс показать себя. И для нас это была точно не товарищеская игра. Мы отыграли матч и вернулись обратно в Волжск. Должны были в составе «Ариады-НХ» отправляться на выезд в Казахстан, но тут сообщили, что меня, Марата Хайруллина, Эдуарда Гиматова и Дениса Ляпустина вызывают в Нижнекамск, в расположение «Нефтехимика». Вот так всё и произошло.В системе «Нефтехимика» фарм-клуб создавали для того, чтобы обкатать ближайший резерв. Поэтому старались там прибавлять в игровом плане, надеялись, что на нас обратят внимание. К тому же на предсезонные сборы ездили с основной командой, но проявить себя в тот момент лично я, видимо, не смог. Поэтому меня отправили в фарм-клуб. А шанс показать себя, повторюсь, получил с приходом тренерского штаба Андрея Назарова. Перед этим сезоном у меня была всего одна игра в КХЛ, а мне уже 22 года, и эта мысль как-то угнетала. А сейчас, когда дали возможность играть в основе «Нефтехимика», появилась определённая уверенность. В то же время я прекрасно понимаю, расслабляться нельзя ни в коем случае. Надо работать и работать, чтобы расти дальше, завоевать право играть в КХЛ. Та атмосфера, которая сложилась в клубе, отношение со стороны тренерского штаба, обслуживающего персонала прекрасно способствует этому», — цитирует игрока официальный сайт клуба.