Платил: хуже всего пьяный русский. Если кто-то убил человека — заплати $100 тыс.

Известный чешский хоккеист Ян Платил вспомнил о времени выступлений в России. Хоккеист выступал за «Амур», «Трактор» и ЦСКА.
«Во время одного из матчей пришлось столкнуться с неадекватным человеком. Вытащил пистолет. Повезло, что со мной был товарищ по команде. Его дед был правой рукой Ельцина. Просто сказал имя, и эти ребята ушли. Хуже всего — пьяный русский. Говорили, что если кто-то убил человека — заплати 100 тыс. долларов и нет проблем.
Базы российских клубов? База была в середине леса, и, когда я пришёл в комнату, ребята играли в карты, курили. Бегали к женщинам. Были и такие, кто пропадал на три дня. Никто не мог их найти.
Трагическая гибель «Локомотива»? В России перелёты очень трудные. Мы работали за счёт порошков и «Ред Булла». Чувствовал себя космонавтом», — цитирует Платила maxihokej.cz.