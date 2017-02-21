Барулин: у нас, наверное, всего два таких эмоциональных вратаря – Гелашвили и я

Голкипер ХК «Сочи»подвёл итоги регулярного чемпионата КХЛ. В текущем сезоне Барулин провёл 53 матча с коэффициентом надёжности 2,27. Команда занял 9-е место в Западной конференции, набрав 88 очков. Для попадания в плей-офф не хватило 5 очков.«Первый раз за 12 лет не попадаю в плей-офф. Конечно, смотрю со стороны на команду, и мне как вратарю на последнем рубеже всё видно. Но я не тренер и не менеджер и лезть в их работу не имею права. Конечно, в первую очередь буду смотреть на то, в чём я где-то недоработал, и стремиться к достижению совершенства. Я ещё молодой, у меня всё впереди.У меня много штрафных минут. Это всё эмоции. Все судьи прекрасно знают, насколько я эмоционален. У нас, наверное, всего два таких вратаря – Георгий Гелашвили и я», – цитирует игрока официальный сайт клуба.