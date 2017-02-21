Готовец: настраиваемся только на победу над «Локомотивом»

Защитник минского «Динамо» Кирилл Готовец поделился ожиданиями от серии с «Локомотивом».
«Конечно, все настраиваемся только на победу. Первый матч серии очень важен. Тот, кто выиграет, выйдет вперёд, будет иметь преимущество далее. Настраиваться нужно только на победу.
По моему опыту между матчами регулярного чемпионата и плей-офф есть определённая разница. Все игры в плей-офф очень важны. Самое главное – придерживаться нашей системы, действовать дисциплинированно, выполнять установку», – цитирует игрока официальный сайт клуба.