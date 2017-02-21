Готовец: настраиваемся только на победу над «Локомотивом»

Защитник минского «Динамо»поделился ожиданиями от серии с «Локомотивом».«Конечно, все настраиваемся только на победу. Первый матч серии очень важен. Тот, кто выиграет, выйдет вперёд, будет иметь преимущество далее. Настраиваться нужно только на победу.По моему опыту между матчами регулярного чемпионата и плей-офф есть определённая разница. Все игры в плей-офф очень важны. Самое главное – придерживаться нашей системы, действовать дисциплинированно, выполнять установку», – цитирует игрока официальный сайт клуба.