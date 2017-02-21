Сигарёв: как минимум одну игру в Омске мы должны брать

Форвард «Адмирала»поделился ожиданиями от серии с «Авангардом».«Здорово, что мы вышли в плей-офф – выполнили первую задачу. Впереди интересные игры с «Авангардом». Концовка матча с «Витязем» была своеобразной подготовкой к плей-офф. Хорошо, что одолели хорошую команду в гостях. Всегда надо играть только на победу!Рад, что сумел отличиться перед плей-офф. Жаль, не вышло забросить три, а шансы были. Хет-трик оставил на плей-офф. Считаю, что как минимум одну игру в Омске мы должны брать», – цитирует игрока официальный сайт клуба.