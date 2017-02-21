«Трактор» не намерен отпускать вратаря Францоуза в НХЛ

Генеральный менеджер «Трактора»рассказал, что к вратарюпроявляли интерес из НХЛ, но клуб не намерен расставаться с ним до окончания контракта.«Какой сделкой я горжусь? Подписанием Павла Францоуза. Чех – моя креатура, я лично настоял на подписании с ним трёхлетнего контракта, а в прошлом году убедил Ивана Викторовича Сеничева, что его обязательно нужно оставить. Летом и осенью возникали другие мнения. К счастью, мы потерпели, сделали так, как сделали, и сейчас Паша показывает блестящую игру.И у Кручинина, и Францоуза контракты до апреля 2018 года. Что касается Францоуза, звонил его агент, просил отпустить в НХЛ. Однозначно нет! По Кручинину было много звонков в дедлайн, но мы всем отказали. На следующий сезон мы его точно отвоюем», — цитирует Губарева пресс-служба клуба.