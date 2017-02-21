Форварды Светлаков и Кошелев согласовали контракты с ЦСКА до 2020 года

20-летний нападающий Андрей Светлаков и 21-летний нападающий Семён Кошелев пролонгировали контракты с ЦСКА до 2020 года. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву поведал агент хоккеистов Юрий Николаев.
«Светлаков и Кошелев согласовали новые контракты с ЦСКА до 2020 года», — сообщил Николаев.
Светлаков проводит в КХЛ второй сезон. В этом году он принял участие в 37 матчах, набрав 16 (4+12) очков при показателе полезности "+11".
Кошелев также выступает за «армейцев» с сезона-2015/16. В прошедшем регулярном чемпионате на его счету 15 (4+11) очков в 27 встречах при показателе полезности "+15".
>>> Кубок Гагарина на Западе. Эксперты – о парах первого раунда