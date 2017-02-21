«Локомотив» и минское «Динамо» назвали составы на первый матч серии

«Локомотив» и минское «Динамо» определились с составами на первый матч серии плей-офф. Встреча пройдёт в Ярославле, начало в 19:00 мск.
«Локомотив»:
Мурыгин (Судницин);
Кронвалль — Накладал, Козун — Контиола — Тальбо;
Любушкин — Гавриков, Коршков — Красковский — Полунин;
Пашнин — Рафиков, Ильенко — Локтионов — Кадейкин;
Коледов — Осипов, Лугин — Апальков — Аверин.
«Динамо» Мн:
Скривенс (Лаланд);
Граньяни — Коробов, Клинкхаммер — Эллисон — Матерухин;
Хенкель — Шинкевич, Палушай — Костицын — Петтерссон;
Лисовец — Готовец, Кулаков — Ковыршин — Степанов;
Карабань, Дрозд — Стась — Павлович.
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