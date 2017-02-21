Светлаков вернулся в состав ЦСКА и сыграет в первом матче плей-офф с «Йокеритом»

Форвард московского ЦСКА Андрей Светлаков оправился от травмы и сыграет в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ с финским «Йокеритом». Полностью составы команд выглядят следующим образом:
ЦСКА:
Сорокин (Фаст);
Киселевич – Науменков, Да Коста – Попов – Петров;
Ожиганов – Денисов, Плэтт – Муршак – Скотт;
Блажиевский – Кутузов, Телегин – Андронов – Жарков;
Панин, Ничушкин – Светлаков – Мамин, Карнаухов.
«Йокерит»:
Запольски (Хелениус);
Йенсен – Лаюнен, Йоэнсуу – Регин – О’Нилл;
Ялванти – Дженовей, Хухтала – Ниеми – Салминен;
Яакола – Лауридсен, Гюмер – Пильстрём – Анттила;
Кулда – Раутанен, Талая – Виртанен – Марьямяки.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 19:30 мск.