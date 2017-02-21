Барбашёв: я горжусь тем, какую игру показываю в НХЛ

Нападающий «Сент-Луис Блюз»поделился мнением о своей игре в НХЛ. Текущий сезон россиянин начинал в АХЛ, но в конце января был вызван в основную команду и провёл 12 матчей, набрав 3 (2+1) очка.«Я горжусь тем, какую игру показываю в НХЛ. Я выкладываюсь в каждом матче, что мне далеко не всегда удавалось в АХЛ. Там я обычно два матча проводил здорово, а следующий очень плохо. Я стараюсь демонстрировать свой хоккей, и пока что у меня отлично получается», — цитирует Барбашёва STL Today.