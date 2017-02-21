Величкин: рекорды Мозякина будем праздновать после плей-офф, вместе с Кубком

Вице-президент магнитогорского «Металлурга»поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф, в котором его команда сыграет с «Куньлунь Ред Стар», а также отметил, что рекорд, который должен набрать 1000-е очко в карьере, в Магнитогорске планируют праздновать вместе с Кубком Гагарина.«Сезон наиболее ровный, это радует. Не было глубоких провалов, за исключением старта, но надо было немного потерпеть, что мы и сделали и пошли дальше.Хоккей — это не теннис и не биатлон, где очень много зависит от индивидуального спортсмена. Конечно, от Сергея зависит многое, но он один в команде ничего никогда не сделает. Прежде всего оценивается результат команды, а личная статистика вторична. Интерес к Сергею и без этой накрутки всегда был, есть и будет. Это действовало немного на нервы и ему, и команде, и нам. Тем не менее мы в последнем матче встряхнулись, забыли об этом и все рекорды будем праздновать по окончании плей-офф, вместе с Кубком.Команда соперника имеет более-менее стабильный бюджет и неограниченное количество игроков. Оно действительно у „Куньлуня“ неограниченное — это весь мир. В любой момент они могут брать игроков, менять их, никаких лимитов и ограничений. Это помогло создать определённый задел комфорта. Все хоккеисты у них опытные — европейцы, игроки из Северной Америки. Все очень техничные, нужно было только наладить игровые схемы. Уровень, на котором „Куньлунь“ прошёл сезон, — это и есть уровень команды, уровень этих игроков», — цитирует Величкина пресс-служба клуба.