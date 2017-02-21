«Локомотив» обыграл минское «Динамо» в первом матче и вышел вперёд в серии

«Локомотив» одолел минское «Динамо» в первом матче первого раунда плей-офф. Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась со счётом 2:1. Второй матч серии пройдёт 23 февраля.Первые два периода получились безрезультативными, а в заключительной трети ярославцы смогли дважды поразить ворота Бена Скривенса. Сначала Егор Коршков открыл счёт, а затем Петри Контиола реализовал большинство. Мэтт Эллисон смог отыграть одну шайбу, но большего гости не добились.