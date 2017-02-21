Кудашов: когда за два периода «Локомотив» не забил, была нервозность на скамейке

Главный тренер ярославского «Локомотива»прокомментировал результат первого матча западного четвертьфинала с минским «Динамо» (2:1).«Добавить, собственно, нечего. Кто забил, тот и выиграл. Когда Минск забил – нервов у команды не было, гости прибавили, но мы справились.Не давило ли на игроков то, что мы долго не могли забить именно в плей-офф? Думаю, правильнее будет спросить у них самих. Понятно, что когда после двух периодов нет голов – определённая нервозность на скамейке присутствует, у всех появляется мысль, как сыграть построже, не пропустить», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.