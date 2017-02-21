Вудкрофт: две сломанные клюшки минского «Динамо» решили исход встречи

Главный тренер минского «Динамо»подвёл итоги первого матча западного четвертьфинала с ярославским «Локомотивом» (1:2).«Поздравляю Алексея, это была хорошая игра, по-настоящему равный матч. Нашу игру могу охарактеризовать словами — «две сломанные клюшки». Сегодня две наши сломанные клюшки решили исход встречи, так бывает.Палушай получил клюшкой в лицо и потому покинул площадку. Ему разбили нос, но он крепкий парень, будет играть. Мы посмотрим, ротация возможна, проанализируем сегодняшний матч и решим», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.