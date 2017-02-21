Белов: третья шайба СКА выбила «Витязь» из колеи, мы много удалялись

Главный тренер подольского «Витязя»прокомментировал поражение своей команды петербургскому СКА (1:3) в первом матче западного четвертьфинала.«Первая игра в плей-офф для «Витязя». Для дебюта сыграли неплохо, третий период не очень понравился. Третья шайба выбила нас из колеи. Были неплохие моменты, но многовато удалялись. С таким соперником этого делать нельзя. Серия продолжается. Нам надо реализовывать моменты — вот так можно остановить такую мощную машину, как СКА», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.