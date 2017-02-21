ЦСКА — «Йокерит»: матч завершился двумя массовыми драками

На последней минуте первого матча четвертьфинала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Йокеритом» произошли две массовые драки. Встреча закончилась победой «армейской» команды со счётом 4:2.За 20 секунд до финальной сирены Маси Марьямаки был наказан за толчок на борт, по две минуты за грубость получили Марко Анттила, Антти Пильстрём, Максим Мамин и Михаил Науменков. После последовавшего за удалениями вбрасывания состоялась ещё одна потасовка, по итогам которой на скамейку штрафников отправились ещё четыре игрока «Йокерита». Оливер Лауридсен был наказан пятиминутным штрафом за драку, Петтери Виртанен, Роопе Талая и Артурс Кулда получили по две минуты за грубость. У ЦСКА были наказаны Павел Карнаухов (пять минут за драку), а также Сергей Андронов, Иван Телегин и Владимир Жарков (по две минуты за грубость).